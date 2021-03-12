SPAC｜SEC代理主席警告：SPAC投資回報與「熱炒」不符

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-12 09:05

據《華爾街見聞》報道，隨着SPAC泡沫膨脹到空前的水平，美國監管機構越來越擔心相關「空殼」公司給股東帶來的風險變得越來越大。

美國證券交易委員會（SEC）代理主席Allison Herren Lee表示，近期有越來越多的證據顯示出SPAC交易的風險，對多數投資人來說，其投資回報被誇大了，與熱度不符。

Lee表示，SEC正密切關注SPAC相關公司的結構性、披露性問題。她表示，希望SEC能探索這些問題，以及其他與SPAC相關的風險。

值得一提的是，該監管機構警吿投資者，不要僅僅基於好萊塢演員、職業運動員和其他名人的推薦就購買SPAC的股份。

目前，SPAC爆炸式的增長沒有絲毫放緩的迹象。2019年，59家SPAC籌集了136億美元。到2020年，SPAC的規模躍升至248家和833億美元。而今年到目前為止，SPAC交易的規模已經達到226家，金額接近730億美元。SPAC佔到IPO市場的70%以上。

所謂SPAC是借殼上市的創新融資方式，與買殼上市不同的是，SPAC自己造殼，即首先在美國設立一個特殊目的的公司，這個公司只有現金，沒有實業和資產，這家公司將投資併購欲上市的目標企業。目標公司將通過和已經上市SPAC併購迅速實現上市融資的目的。