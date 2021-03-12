東南亞網約車巨頭Grab擬借SPAC在美上市　估值約40億美元

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-12 09:40

據《新浪科技》報道，有知情人士稱，為加快上市進程，東南亞網約車和快遞服務巨頭Grab正計劃通過與一家空白支票公司（SPAC）合併的方式在美國上市，估值接近40億美元。

知情人士稱，摩根大通和摩根士丹利目前正與Grab合作，尋找可以與之合併的「特殊目的收購公司」。此前，摩根大通和摩根士丹利已經在為Grab IPO（首次公開招股）計劃提供諮詢服務。

該知情人士同時指出，雖然Grab在尋求與SPAC合併的方式上市，但仍未完全排除通過傳統IPO在美國上市的可能性。對此，Grab和摩根大通的代表拒絕發表評論，而摩根士丹利的一名代表尚未回覆置評請求。

SPAC是全球IPO市場的一個新趨勢， 金融家們通過這種新的流行工具，來規避傳統IPO的監管麻煩。此前，已經有不少初創公司通過與SPAC公司合併的方式上市，如法拉第未來、空中出租車初創公司Joby Aviation和衛星發射公司Rocket Lab等。

分析人士稱，與SPAC合併後，Grab將加快其上市進程。Grab是東南亞最具價值的初創公司，得到了軟銀的支持。除了Grab，東南亞的其他幾家科技「獨角獸」公司，如Traveloka等，也在考慮通過SPAC上市。

上個月，Grab剛剛宣布，已完成新一輪20億美元的融資，這是該公司有史以來最大的一筆貸款融資。當前，Grab正面臨激烈的市場競爭，而這筆新資金將提升其現金流動性。據悉，這筆貸款融資將使Grab的現金儲備超過50億美元。