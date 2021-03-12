遊戲平台Roblox上市數天　獲女股神Cathie Wood入股

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-12 10:30

近日在美國上市在線遊戲平台Roblox，股價大幅上漲，在前一天該平台上市首日基礎上上漲近55%。著名的選股專家和交易所交易基金（ETF）操盤手、「牛市女皇」Cathie Wood入股了該公司。截至美股收盤，在線遊戲平台Roblox股價漲6.33%，報73.9美元/股。

Roblox的總部位於美國加利福尼亞州。該公司股價在早盤一度上漲超過20%後，在盤後交易中又上漲了5.3%，這也推動了創始人大衛•巴斯祖基（David Baszucki）所持股票的總價值超過46億美元。

Wood的方舟投資公司旗下的下一代互聯網ETF表示，該基金已購買了逾50萬股Roblox股票，佔該基金的比重為0.47%，這是一隻股票直接上市首日最強勁的開端。

美國資產管理公司VanEck的ETF產品經理John Patrick Lee表示，「Roblox上市首日的火爆表現，反映了過去6個月來其他遊戲和更廣泛的科技公司IPO的情況，上市後二級市場的需求很高。」

據悉，2004年Roblox由巴斯祖基和艾瑞克•卡塞爾（Erik Cassel）創建。 1989年，巴斯祖基和Cassel編寫了2D模擬物理實驗室「知識革命」，這為後來成立公司奠定了基礎。2020年底，該網站在一筆融資交易中估值接近300億美元，於是巴斯祖基加入了科技億萬富翁的俱樂部。

由於受新冠疫情影響，困在家裏的孩子在Roblox上花費的時間更多，Roblox的使用量和支出大幅上升，2020年每日活躍用戶按年增長85%，推動了應用內銷售實現月度激增。

ETF提供商Global X的研究分析師佩德羅•帕蘭拉尼（Pedro Palandrani）表示，「不管短期市場動態或事件如何，我們相信視頻遊戲行業公司未來都有增長機遇。」

全球平均每天有3,710萬人登錄Roblox與朋友聯繫，玩「越獄」（Jailbreak ）「收養我！」 （Adopt Me！）和「速度跑4」（Speed Run 4）等遊戲。