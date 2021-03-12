招銀國際：物管估值支撐已轉向　首選碧桂園服務、華潤萬象生活

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-12 12:05

招銀國際發表報告，指物管板塊從高位回落20%以上，行業估值的關鍵支撐，已轉向增值服務和零售/租金增長，在管面積增長更多是防禦性的驅動力。

該行行業首選碧桂園服務（6098）、永升生活服務（1995）、華潤萬象生活（1209）、寶龍商業（9909）及遠洋服務（6677）。

其中，該行認為在零售/租金方面，2021年1月華潤置地（1109）租金同比增長29%，是一個非常積極的信號，在消費復甦的背景下，2021年上半年租金收入或將增長60%以上。行業目前估值為17倍2022年預測市盈率（2022年淨利潤增長30%，PEG為0.6），估值吸引，而現在是加注板塊的好時機。

由於2021年將是消費大年，該行重申對華潤置地等主要房企租金收入增長30%的預測，這將使其商管業務受益。華潤1月份的數據證明了這一點，儘管基數較高（增長15%），但租金收入仍增長了29%。隨着2020年上半年基數逐漸降低（下降12%）並且零售額回升，2021年上半年華潤置地的增長率或將更高（租金同比增長60%），從而使華潤萬象受益，後者可以分享租金收入/EBIT利潤的5%/10%。

該行指，恒生指數宣佈將在港股通添加8家物管公司，並從3月15日起生效。該行認為，南向資金將為華潤萬象（唯一的高端購物中心運營商）提供一定支持。關於近期南向淨流出的擔憂，該行認為這可能只會影響流入的規模，而不會影響流入的方向。