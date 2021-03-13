數碼港虛擬互動招聘博覽　首日吸引逾2000名參加者

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-13 15:05

數碼港在3月12日及13日﹑一連兩天舉辦「數碼港虛擬互動招聘博覽」，反應熱烈，首日吸引逾2,000名參加者，至今已錄得超過26,000瀏覽量。平台將開放至4月中，供用戶繼續申請職位空缺及重溫講座內容。為進一步滿足企業對創科人才的需求，數碼港宣佈推出全新創科人才綜合招聘平台「iTalent」，協助數碼港社群企業物色合適人才，並為有志投身創科行業的青年提供入行機會，持續為創科生態圈發掘人才、吸納新血。

今年數碼港虛擬互動招聘博覽匯聚超過170間大型企業、科技公司及初創，包括全球科技巨擘Amazon Web Services (AWS)、香港寬頻，以及數碼港社群成員匯立銀行等，涵蓋金融科技、智慧生活（包括教育科技及電子貿易等）、數碼娛樂及電競、人工智能及大數據、區塊鏈和網絡安全等範疇，合共提供逾1,300個創科相關職位，當中不乏非技術性的職位，如業務發展、市場策劃及設計等。招聘博覽今年更提供超過200個與拓展大灣區業務相關的職位空缺，並新增「大灣區青年就業計劃」虛擬專題展位，數碼港社群公司更透過該計劃提供逾80個職位，方便有志到內地發展的求職者了解更多大灣區的創科潛力。

創新及科技局局長薛永恒表示，數碼港自2015年起舉辦招聘博覽，一直致力為其社群初創、企業及有志投身創科行業的年輕人提供有效的配對平台。我很高興今年數碼港虛擬互動招聘博覽的參與企業數目再創新高。政府致力推動創科發展和培育創科人才。

他又指出財政司司長在2021-22年度財政預算案中宣佈一系列新措施，在不同範疇促進創科發展和強化本港創科生態系統。當中包括政府會繼續發展創科基建，如數碼港擴建項目及落馬洲河套地區的發展。這些項目落成後可提供空間容納更多創科企業，以及創造更多優質職位，這對年輕一代和創科業界來說無疑是好消息。

數碼港主席林家禮表示，數碼港一直積極協助有意投身創新科技領域的人士一展所長，今次推出創科人才綜合招聘平台iTalent，一方面匯聚科技專才，讓包括大專院校畢業生在內的求職者，更易掌握最新市場趨勢，鼓勵他們投身創科，同時協助初創降低招聘成本，藉此加快推動本港數碼轉型及香港創新科技發展。