Bitcoin升穿6.1萬美元　胥彤：不會持續放水　須留意宏觀經濟變化

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-14 12:53

虛擬貨幣Bitcoin （比特幣）反覆向上，截至周日（14日）11時44分，據Coindesk顯示，比特幣升至61,128美元，而較早前更高見61,556美元創新高。

早前比特幣曾見大幅下降，反映市場對於通脹持續的不樂觀，有分析指，是次比特幣回升，主要是受惠上周美國總統拜登簽署1.9萬億美元的刺激經濟方案，「放水」措施化解投資者對貨幣寬鬆預期的憂慮，故早前比特幣的大幅下跌也得以修正。

資金持續流入比特幣市場

火幣研究院高級分析師胥彤指出，Microstrategy仍持續購入比特幣，而且對比特幣仍維持看漲的觀點。大型上市公司對於比特幣的關注度和認可度正在逐漸增加，資金仍在流入比特幣市場，這就是比特幣上漲的第二個原因。

事實上，今年3月以來，MicroStrategy先後兩次公布斥資1,500萬美元和1,000萬美元購買比特幣。截至2021年3月1日，該公司先後共購入約9.09萬枚比特幣，總值為21.86億美元，平均購買價約為每枚比特幣2.41萬美元。

比特幣支付愈來愈普遍，令比特幣升勢凌厲。（路透社）

比特幣支付將普及化

此外，Tesla曾在2月8日宣佈已購買價值15億美元的比特幣，並希望接受比特幣作為其產品的付款方式。2月10日，Mastercard亦宣佈，將在今年開始支援在平台上使用部分加密貨幣支付。至於美國歷史最悠久的銀行紐約梅隆銀行（The Bank of New York Mellon）亦在2月11日宣稱，將「入局」比特幣和其他數位貨幣。

根據CNBC報導，2月16日，出行平台UberCEO表示，該公司曾討論過購買比特幣的想法，不過很快被駁回，正考慮是否接受加密貨幣作為支付方式。 而微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）在2月18日接受CNBC採訪時提到，他對比特幣保持中立態度，因為他意識到比特幣在降低資金流動成本的重要作用。

胥彤提到，比特幣今年不斷創新高，市場中個體投資者的FOMO（錯失恐懼症）情緒比較強烈，也紛紛加入購買比特幣的行列，為市場注入資金推動比特幣上漲。

對於市場未來發展，胥彤表示，需要考慮全球市場基本面的預期是否發生改變，「放水」並不是一個可以持續的狀態，若全球經濟出現轉捩點，而這次支撐比特幣上漲的主要原因或將消失，她籲投資者必須留意宏觀經濟政策的變化。