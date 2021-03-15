美國萬億「大鱷」加倉茅台　知名經濟學家亦撐茅台走出國際

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-15 09:40

A股「定海神針」貴州茅台節後已經跌了20%，正當投資者猶豫是走是留之際，外資已經悄悄地加倉。據《中國證券報》報道，截至2月28日，全球持有茅台最多的基金—資本集團旗下的新世界基金持有的貴州茅台的股份增加2.21%。

截至2020年12月底，該基金曾經減持部分貴州茅台。彼時，貴州茅台以10億美元的持有市值成為該基金第四大重倉股。

雖然，有外資加倉貴州茅台，但截至3月12日，北向資金已經連續9周淨賣出貴州茅台，對茅台的持有市值已經減少120億元人民幣左右。近日，儘管機構重倉股小幅反彈，但貴州茅台依然被北向資金淨賣出11.43億元，成為上周唯一淨賣出超10億元的個股。

中信維持目標價3000元

中信證券認為，2021年茅台其他非標亦會從量或價角度助力報表彈性；且普飛批價穩定後，提價基礎逐步夯實。因此，堅定看好茅台核心資產價值，支撐最強、彈性較強，維持公司未來1年目標價3000元。

國泰君安也認為，白酒基本面向好構成堅實支撐，一季報業績高增長與確定性凸顯。有業績支撐的企業有望逐步止跌企穩，板塊將迎來分化。股價對基本面利好鈍化的現象有望逐步消除，業績表現優異的龍頭企業配置價值凸顯。

不過，東興證券卻認為白酒板塊估值30-40倍為合理，即板塊整體有10%-30%下跌空間。

任澤平：茅台酒國外售價可是國內的2倍

此外，中國著名經濟學家任澤平微信號發了一篇關於茅台專家顧問座談的內容。他在文章中提到，茅台酒是未來中國最有可能走向世界的奢侈品牌之一，以後在國外的售價可以考慮是國內的2倍。

截至3月12日收盤，貴州茅台報收2026元。如果要上漲至3000元，還有48%的上漲空間。