「3·15」晚會上榜預測　Tesla、美團或被中央點名？

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-15 10:40

2021年的「3·15」消費者權益日即將到來，今年的央視「3·15」晚會也將拉開序幕，30年來，「3·15」晚會一直致力規範市場經濟秩序、完善法律法規，已經成為了消費者和市場共同關注的大熱點。

從最近三年的曝光情況來看，被提及較多的行業主要是互聯網、信息安全、汽車、零售、教育等。以下是各行業最近一年來發生的熱點事件。

汽車

五部門因質量問題約談特斯拉（Tesla）公司：異常加速（刹車失靈）、電池起火、車輛遠程升級（OTA）；新能源車自燃，因電池起火；馬自達2020異響門：阿特茲的ABC柱和中控台等部位都存在異響；奧迪車異味事件：奧迪被指「車內異味致患白血病」；汽車直銷模式難擋4S店亂收費，上牌服務費最高竟達3000元。

零售

美團餓了麼平台上隱藏的外賣餐館：雜物堆積滿是油汙；市場監管總局因不正當價格問題對美團優選、多多買菜等五家社區團購企業作出行政處罰；市場監管總局對三家電商平台不正當價格行為案作出行政處罰決定；海底撈「素牛肉」事件。

互聯網信息安全

58同城被訴騷擾電話頻發、虛假信息泛濫，平台審核機製有待升級；滴滴打車：手機越貴、打車越貴問題；螞蟻金服涉嫌壟斷問題。

教育

新華社記者調查：在線教育機構對教師資格證無硬性要求。

醫療、其他行業衛生、質量問題

藍正藥業生產銷售劣藥被罰：停產整頓且負責人十年禁業。