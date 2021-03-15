小米高位蟹貨多　彭偉新料股價升幅有限

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-15 21:12

小米（1810）今日股價一度急升逾12%，擺脫頹勢，主要受到上周末，美國法院暫時叫停國防部對小米投資禁令的事件推動，國際指數公司MSCI 亦宣布暫時不將小米剔除MSCI中國全股票等多項指數。那麼相較年內高位35.9元累積下挫超過30%的小米，是否有低吸機會呢?

小米續入稟要求法院完全推翻投資禁令

美國法院上周的判決，暫緩了將小米認定為中國涉軍企業的行政命令，解除了美國投資者購買及持有公司證券的限制。對此小米集團回應指出，公司的產品都是面向消費者的電子產品，認為將公司列入中國涉軍企業名單，是一個草率和隨意的決定，法官也對此表示了認同。小米會繼續請求法院最終判決該政令對公司無效。

小米集團回應指出，公司的產品都是面向消費者的電子產品，認為將公司列入中國涉軍企業名單，是一個草率和隨意的決定

回看小米的投資禁令，是於今年1月份，遭美國國防部納入為涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，同期遭納入的公司包括在美股上市的籮筐技術、飛機製造商中國商用飛機（COMAC）及多間中資航空企業。

美投資禁令 上榜多為航空及科技企業

可以看到，納入黑名單的公司，多與航空產業有關聯的企業，由上遊的飛機製造商，至經營貨運客運的中航。事關航空行業的資本開支強大動輒數百億美元，加上以往中國向美國購買波音飛機，被市場視為收窄中美巨大逆差的主要途徑，因此中國飛機製造業難免成為美國政府眼中的關鍵產業。

至於涉及5G、大數據等的敏感技術行業，亦是中美貿易關係中的重心，相關企業遭受投資限制的機會較大。

美國國防部納入為涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，除了小米外，還包括在美股上市的籮筐技術、飛機製造商中國商用飛機(COMAC)。（VCG）

反觀小米，業務主打中低價的手機及家用電子產品及電器，雖然有智能家具及物聯網概念，但並非政治敏感的行業。隨著中美關係由特朗普時代走入拜登時代，本周四有中美高層對話舉行在即，是美國現屆政府和中方官員的首次高層對話。

中美半導體協會工作組 反映多間企業期望

按現時兩國派出的官員名單，中方代表是中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅；美方代表是美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理沙利文，固然這次會談的焦點，會集中在國家安全、人權以及與周邊國家外交關係等議程上。

在中美會談前後，企業高層總會期望兩國能營造有商有量的正面氣氛。從上周中美兩國的半導體行業協會，宣布共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」的新聞可見一斑。翻查資料，美國的半導體行業協會，成員包括多間國際半導體龍頭企業，諸如AMD 、INTEL、 IBM及Nvidia等。

上周中美兩國的半導體行業協會，宣布共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」（VCG）

工作組的成立，反映多間中美半導體企業高層的期望，是兩國經貿領域的限制能夠有所放緩。因此，本周的中美現屆政府首次高官會議，備受市場關注。

彭偉新：小米高位蟹貨多 料升幅有限

小米的股價今早急升逾12%，不過盤中受到科技指數拖累下，小米升幅逐步收窄，收市升7%，報24.35元。股價走勢上，京華山一研究部主管彭偉新接受訪問時表示，認為今日股價升幅，已經將這個事件的利好完全反映，現時不建議再高追。首先他觀察到小米今日的入市主動資金買盤並不算是積極；其次，小米之前由30元高位拾級而下，每一次下跌都吸納了大量資金買盤，導致股價反彈高位蟹貨重重，現時股價回升，料早前入市的股民會趁機沽貨離場，令股價升幅受限。