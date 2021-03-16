比特幣破頂後回軟　散戶才是主要推手　購買量與機構並肩

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-16 08:50

比特幣近日衝破6萬美元創新高不久便急跌，有市場人士認為去年主導幣價大漲的機構投資者正在趁散戶入場而獲利了結。事實上，摩根大通發現Square和PayPal等接受比特幣的支付商數據後，截至本季度，散戶投資者已購買超過18.7萬枚比特幣，去年四季度時曾買入20.5萬枚。

相比之下，比特幣期貨、投資基金的資金流向和企業公告揭示出，機構投資者在本季度買入大約17.3萬枚比特幣，去年四季度購買了近30.7萬枚。

這代表在去年機構強勢入場推動比特幣大漲之後，散戶們開始「高位接盤」，這些加密貨幣市場上的「小人物」購買量逐漸與大型銀行和機構比肩，比特幣市場正在打破機構投資者主導局面。

外匯經紀商Oanda Corp的高級市場分析師Ed Moya指出，最近因為NFT（非同質化代幣）走紅，美國散戶再度活躍起來，而且每人1400美元的刺激支票也到賬了：「對很多交易加密貨幣的散戶而言，比特幣是新冠疫情期間的謀生之道。之前網紅股的大起大落讓很多人賠了不少，但比特幣保持着驚人的看漲趨勢，這讓大多數人都成了贏家。」

今年才過去三個半月，比特幣價格已經翻倍，去年底交投2.9萬美元，歷史新高點等於12個月內漲了13倍。在機構投資者的加持下，去年一年比特幣翻了足足十倍，僅第四季度就狂飆了170%。

分析指出，比特幣在觸及歷史新高後突然下跌，除了與印度擬立法禁止加密貨幣的消息有關，也可能因為來自機構投資者的購買壓力暫時減弱。

比特幣堅定看漲者、億萬富翁、Galaxy Digital創始人Mike Novogratz稱，周末比特幣創新高主要由於財政刺激支票到賬後的散戶狂熱。瑞穗證券也估計，美國約10%的刺激支票可能被用於購買比特幣和股票，總計約合400億美元。還有人認為，機構投資者正趁散戶入場而獲利了結。

美國市場分析公司Decentrader聯合創始人Philip Swift認為，7萬美元才是比特幣下一個止盈點。倫敦Nexo公司聯合創始人、管理合夥人Antoni Trenchev稱，每一次價格回調都是買入機會，是蓄勢待發的時機，「比特幣的韌性堪稱傳奇」。