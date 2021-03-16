卓佳：數碼股東會屬長遠趨勢　Proxy授權出席投票已電子化

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-16 16:48

卓佳（香港）今日舉行全球AGM數碼化趨勢記者會。卓佳香港行政總裁溫佩麟表示，卓佳去年推出專有的AGM解決方案「SPOT融會」，令股東會可結合線下會議及虛擬會議的優勢，並改善投票方法。目前卓佳旗下已有20多家公司使用「SPOT融會」，公司認為今年將有更多客戶選用該產品舉行AGM。

溫佩麟指，2020年全球在舉行數碼AGM的公司較2019年增長6倍，預計未來5年複合年增長率達10%。由此可見，數碼AGM是全球的大勢所趨。

卓佳綜合實體、數碼、混合型股東會的優點及缺點。（卓佳）

卓佳和Quinlan聯合進行的調查發現，在回覆的43間受訪香港上市公司當中，超過70%的回覆者表示在疫情發生前沒有考慮採用線上AGM。在2020年未有採用數碼AGM的回覆者表示，他們決定維持實體AGM，主要是考慮到出席的股東當中，非科技型股東的比例最高。與此同時，曾舉辦過線上AGM的公司表示，在AGM舉行期間的技術難題是最大的挑戰。

Proxy授權電子化 將減少線上線下延時問題

卓佳董事總經理兼股份登記及發行人服務主管王妙心指出，在去年收到客戶的意見，由於過去出席股東大會的授權書，仍然維持紙張化流程，故今年「SPOT融會」已經能夠在線上系統提交授權書。另外，溫佩麟指過去系統存在線上與線下有10多秒的時延，卓佳已經與相關的商業夥伴合作，處理延時問題。

目前卓佳旗下已有20多家公司使用「SPOT融會」，溫佩麟指，客戶類型由藍籌級至中小型市值公司都有，而這些企業的需求主要是因為管理層受到旅遊限制，相信日後該類需求較為殷切。溫佩麟補充指，由於股東大會的旺季通常在4月至6月召開，公司目前已經收到不少客戶查詢，希望年底前可以進一步交代相關數據。

冀監管機構明確指示數碼AGM的要求

對於本港監管機構對數碼AGM的態度，卓佳認為根據法例及上市條例等，並無對線上AGM有特別限制，算是存在「灰色地帶」，卓佳希望監管機構日後有明確指示，讓投資者能夠選擇出席實體股東會或數碼股東會。

至於有關近期重複認購新股的問題備受關注，而港交所推出FINI框架諮詢建議亦於1月中完結。王妙心指，過戶處總會已經向港交所提交相關建議，相信不少建議將獲接納。