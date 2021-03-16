恒大物業去年賺26.5億元人民幣　按年增長約1.85倍

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-16 18:43

恒大物業（6666）公布，截至去年12月底，年度股東應佔利潤約26.48億元（人民幣‧下同），按年增長約1.85倍。每股盈利為0.26元，較2019年的0.09元上升1.9倍，不派息。

期內，營業收入約105.09億元，按年增長約43.3%；淨盈利約26.47億元，按年上升約184.5%。

集團稱，年度合約面積約5.65億平方米，新增約5,940萬平方米；在管面積約3億平方米，新增約6,260萬平方米，覆蓋22個省，5個自治區，4個直轄市及香港，共290個城市，管理項目937個，向220多萬戶住戶提供物業管理服務。

年內，物業管理服務收入約63.22億元，按年增長約37.1%，毛利率上升15.9個百分點至約33.6%，佔總收入比約60.2%。物業管理服務收入增加，主要是在管面積較2019年增加，平均物業費單價每平方米亦上升4.5%；另外是來自停車場管理的收入，集團開始就150個項目收取停車場管理費所致。

年內在管面積目標突破6億平方米

集團指，將在住宅管理規模穩健增長，重點關注商寫、公建、產業園及城市公服領域，期望今年內在管面積目標突破6億平方米，成為全球最大綜合城市服務運營商；將通過「智能化設備+恒管家APP」，系統自動分配工作，優代及提升人均效能；將通過科技強化公司標準化運營體系，實現降本增效；將全面推動智慧運營體系與城市服務深度融合，建設數字化基礎設施，涵蓋交通、醫療、社區、商業、公服等場景服務。

此外，集團表示，將會新增保險經紀業務，通過全民拓客的模式，代理壽險、財險、車險等多元產品，挖掘千萬級海量客戶資源。恒大保險經紀公司成立於2016年，目前有一支5,000多人的銷售和服務團體，並已開設了14家省級分公司。