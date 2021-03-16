Tesla電芯成本較同業低24%　同業未來10年難超越

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-16 20:18

美國2月新車平均交易價為40,472美元，但電動車平均價格為53,392美元，高12.2%。降低電池成本，是降低電動車售價，讓電動車普及化的關鍵。據研究顧問公司Cairn Energy Research Advisors報告指出，Tesla具備電池成本價格優勢，其製造價格較其他汽車同業低24%。

報告指，Tesla為目前擁有最低電池成本的車廠。整體電動車行業的電池電芯平均價格為每千瓦時186美元（約1,444港元），通用汽車（GM）的平均價格為每千瓦時169美元（約1,312港元），Tesla的電芯成本平均為每千瓦時142美元（約1,102港元），較同業平均相比低24%。

此外，Tesla電池組平均成本為187美元（約1,452港元），GM的電池組成本為207美元（約1,607港元），Tesla電池組成本較GM低約10%。

報告預計，Tesla在2030年之前仍是電池和及電池組成本領先者，但GM會逐漸縮小與Tesla的差距。

據悉，GM與LG計劃在美國興建鋰離子電池組（Ultium）電池廠，明年會開始投產，預計未來可逐步降低電動車生產成本。

但Tesla亦不會放任競爭對手追趕，將在上海、柏林、德州奧斯汀建立工廠，積極擴大生產規模，致力降低生產成本與電池組成本。