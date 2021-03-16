二手玩具交易可以有幾瘋狂？　美版超任30日內賣貴56%

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-16 21:00

相信不少人也有類似的經歷。兒時總有多項的玩物想擁有，可是受到個人擁有的資金有限，當然難滿足個人的購物慾。隨著年紀及收入雙雙增長之時，卻是實現兒時夢想的時機，促使二手市場日趨興旺。據StockX的數據顯示，多項讓人憶起懷舊情懷的物品，交投量大增之餘，價格更水漲船高。不如看看以下熱門的物品，你又有否擁有其中之一。

StockX指出，從球員交易卡到比卡超產品，再到Lego產品，二手市場交易均相當活躍。部份熱銷產品明顯與千禧世代情懷有關，而Z世代則希望與較早年的時代重新連繫。

StockX發現，多項產品在二手市場交易量激增。在過30日，與比卡超相關的產品交易量大增1倍，Lego產品價格則上升30%。不過論升值潛力，Lego則跑輸了任天堂早年推出的美國版超級任天堂主機。在過去30日，該款主機價格增加56%。

那麼是哪一類產品，最讓消費者「跌錢」呢？StockX數據顯示，在過去12個月，消費者對Bearbrick的消費額大增275%。

可是論瘋狂消費者程度，還是對球員交易卡最誇張。StockX指出，該欄目在2019年推出，結果於2020年交易量大增4,000%。

StockX亦公布了香港地區的數據，在今年首2個月，有關KAWS及Bearbrick產品交易量，按年大增230%。