回顧澳門疫情之初　實德馬浩文：酒店得幾個Booking｜財經加零一

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-17 14:00

澳門已經逾350天沒有本土新冠肺炎個案，當地於去年底，已恢復與內地人流往來，作為經濟支柱的博彩業，賭收持續增長，最新上月份博彩收入按年升1.35倍，是自2019年9月以來首次錄得按年增長，終止連跌16個月。

《香港01》財經節目「財經加零一」，將於今日（17日），與實德環球（0487）副主席馬浩文，分享澳門與內地通關後的實際情況，以及疫情「最壞的時刻」，業界好何捱過。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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實德環球副主席馬浩文於節目中表示，澳門與內地恢復人流來往後，每日平均有約兩萬人次入境，不過上月由於疫情反彈，廣東省呼籲市民不要外出旅遊，令賭收按月增長放慢。

回顧疫情之初，澳門暫停賭場等娛樂場所運作15日，他表示，旗下位於十六浦的綜合娛樂場度假村，疫情前一日平均有約12,000人次出入，惟疫情最嚴重時每日跌至只有幾百人次，酒店亦只有數個Booking，現時亦只是反彈至4,000人次左右。

近年澳門大力推動中場發展，他認為，中場業務將取代貴賓廳，成為博彩業增長動力之一。提到香港酒店業靠港人「staycation」，幫補不少生意的跌幅，馬浩文笑言，澳門大部分人的工作都與旅業相關，「放假通常唔會返公司，普遍去珠海玩。」

澳門現有六個賭牌將於2022年6月屆滿，惟受疫情影響，當局一直未有就重新競投賭牌的條件作諮詢。澳門經濟財政司司長李偉農早前稱，博彩產業關乎澳門未來的發展和福祉，賭牌重新競投準備工作正有序開展中，預料下半年展開諮詢，諮詢前期工作已展開，有消息會公布。

馬浩文認為，下半年展開諮詢合理，相信政府不希望在博彩業生意最不好的時候進行諮詢，以免影響賭牌的估值，又認為，若果將現行的「三主三副」，改為一個賭場發一個牌照的話，有助吸引新投資者，同時亦會令行政手續變得繁複。