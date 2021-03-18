中電信回A上市　未來三年擬投逾千億元發展5G

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-18 11:15

中電信（0728）將於4月9日舉行股東會審議建議A股發行及相關事宜，據函件顯示公司擬公開發行A股數量不超過120.93億股，即不超過已發行總股本的13%，

另外，公司可授權主承銷商在符合法律法規及監管要求的前提下行使超額配售選擇權，超額發售不超過本次發行A股股數（超額配售選擇權行使前）15%的A股股份。

據路透3月17日報道，中國電信刊發的股東通函稱，在中國A股上市募集資金將全部用於公司主營業務相關的項目。

公司未來三年計劃在5G產業互聯網建設、雲網融合新型信息基礎設施及科技創新研發項目等方面共投資1,021億元人民幣，當中544億元將來自上市募集資金（未計行使超額配售選擇權）。通函指出，上述三個項目未來三年的投資額分別為214億、507億及300億元。

中電信並稱，正在對上述三個項目制訂具體實施計劃，有關投資金額預計將於未來三年完成，實際投資進度將取決於行業發展情況、公司經營情況等因素。

若本次發行募集資金到位時間與上述投資項目資金需求的時間要求不一致，中國電信將以自有資金以及銀行貸款等先行投入，待發行募集資金到位後置換先行投入的資金。

此前，中國電信與中國其餘兩大電信運營商中國移動和中國聯通此前遭美國強制退市，中國電信3月稍早宣布回A計劃，擬申請公開發行不超過120.93億股A股並在上海證券交易所主板上市。