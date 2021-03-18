若料債息續高企　可吼保險股｜股壇繹思．許繹彬

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-03-18 21:04

隔晚美聯儲發話，一如市場預期維持息率不變，並預期將維持低息環境至2023年。美債息稍微回落，帶動美股三大指數上升，亦帶動港股今早高開283點。

港股近日持續於29000點水平附近拉鋸，成交仍較淡靜。從圖表來看，港股自本年2月24日起由高位近30800點開始作出大幅調整至28,300點水平，「湊巧」當天財爺宣布擬增加印花稅，港股走勢便由「氣勢如虹」轉為「拾級而下」及「承接不足」；北水又「事有湊巧」地由「猛烈」轉為「滴滴仔」式灌溉，導致港股成交更從高位近3,500億縮減至不足1,500億元。

美聯儲發表講話，一如市場預期維持息率不變，並預期將維持低息環境至2023年。

「湊巧」事情無獨有偶，美國10年長債息率自該天起開始抽升，更曾升逾1.6水平，促使港股暫時「天堂折返人間」，昔日因股市及新股暢旺而可以「振興經濟」的日子轉瞬即逝。美債息上揚令過去一年深受全球投資者歡迎的新經濟股走勢「走樣」，就算反彈亦只是「技術性」，港股亦未能獨善其身。投資者現階段只能穏守突擊，若認為債息未來仍會高企，可考慮吸納受惠股如保險股，包括：新華保險（1336）或財險（2328），兩者可算是不錯的選擇。

新股市場方面，千呼萬喚的中概股回港第二上市潮終於展開序幕，由內地三大互聯網巨頭的百度（9888）打頭陣，惟令人惋惜的是在招股期間遇上全球新經濟板塊回氣，導致其招股反應不似預期，初步推算只超額近50倍，絕不能與超額認購逾千倍的快手（1024）相提並論。筆者認為，中概股回流本港作第二度上市招股反應冷淡並非無跡可尋，原因是此類股份早已在美國上市，其股價亦非秘密，上市首天的股價早已受美股股價「封頂」，所以未能與快手上市首天後「無頂」的股價相比。再者，投資者投資此類股份的心態往往是「不如買美股」或「不如上市後先買」，當然「新經濟」回氣，令氣氛逆轉也是主因之一。因此接下來今天開始招股的內地影片平台嗶哩嗶哩（9626），儘管公司主要股東包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988），但由於股價受制於美股價格，所以其熱熾程度亦不應抱太大期望。

撰文：許繹彬（耀才證券國際（香港）有限公司行政總裁）