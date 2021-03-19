林毅夫：2035年前中國實現5％至6％增長是「有可能的」

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-03-19 15:50

北大國發院北大國發院名譽院長、十四五規劃專家諮詢委員會副主席林毅夫稱，中國到2035年前實現5％至6％的年度增長是「有可能的」。

據《第一財經》周五（19日）報道，林毅夫說，面對這一系列挑戰，在今年兩會討論通過的「十四五」規劃和2035遠景目標綱要中，以及過往的一系列中央印發的文件可以看得出來，發展才是解決中國一切問題的基礎和關鍵。

對於外界一些對中國未來發展潛力「不看好」的言論，林毅夫認為「不太同意」。他解釋稱，過去中國取得經濟高速增長，最重要的決定因素是在經濟發展過程當中，充分利用了跟發達國家產業技術差距所給予的後來者優勢。要判斷中國未來的發展潛力，不是看現在的水平，而是要看跟以美國為代表的發達國家差距有多大。

至於人口老齡化，雖然中國現在已經發生這一現象，也可以利用後來者優勢，把勞動力從低附加值產業配置到高附加值產業，即使人口不增長，中國也可以比發達國家增長得快。而且，中國可以通過延長退休年齡，增長勞動力供給，以及提高勞動力質量來抵消這一影響。

在這樣的情況下，林毅夫認為，到2035年之前，從增長潛力來看，中國經濟增速每年應該還能保持8%。考慮到中國要實現高質量增長，以及應對中美關係，靠創新去解決國外「卡脖子」技術，那麼實現5%至6%的年度增長，還是有可能的。