彭博︰兩會前內地面臨約3萬億流動性缺口　貨幣寬鬆仍有掣肘

內地下月召開兩會，市場關注會否再有救市措施出台之際，彭博報道指，兩會前中國面臨約3萬億元流動性缺口，資金利率或因貨幣寬鬆延遲而高企。

流動性偏緊 助人民幣匯率企穩

報道指出，春節後中國銀行間資金利率並未如往常那樣快速回落，央行流動性工具即將大量到期，疊加地方債供給接踵而至，兩會開幕前銀行間流動性料難以明顯轉鬆。

據彭博計算，包括中期借貸便利(MLF)、質押式逆回購和買斷式逆回購在內，2月有逾2.4萬億元人民幣的央行中短期貸款到期。此外，華創證券根據各地地方債發行計畫測算，當月發行規模料約1.34萬億元，除去目前已公佈的發行量，本月餘下時間將有逾8000億元地方債供給，亦將影響到流動性。

央行自春節長假後已通過公開市場操作淨回籠了約1.5萬億元，此外，降準、降息等貨幣寬鬆政策尚未落地，且分析師稱國有大行因負債壓力而減少資金融出，隔夜銀行間質押式回購利率節後再度短暫上衝，與央行政策利率之差一度逼近四年來的高位。不過，流動性偏緊、資金成本高企也有效阻止了債券殖利率進一步下行，幫助人民幣匯率企穩。

分析指，如果降準推遲到兩會之後，「也不足為奇」。﹙資料圖片﹚

「保持銀行間流動性相對緊張確實有助於捍衛人民幣，」渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔表示，考慮到中美未來可能就關稅問題展開談判，中國或許有意在目前階段維持穩定。

此外，聯儲會降息前景有所淡化，也令中國貨幣寬鬆進一步面臨掣肘。降準降息的寬鬆信號較為明顯，因此分析人士認為央行並不急於祭出「雙降」大招，而是選擇以其他流動性工具呵護資金面。

報道續稱，這一傾向也有跡可循。1月中旬，銀行間市場流動性一度緊張，彼時節前降準的預期落空，但當月央行通過買斷式逆回購投放1.7萬億元資金，且常備借貸便利(SLF)操作量亦為四年來最大，推動全市場隔夜資金利率從1月中旬的近4%回落至春節前的1.7%附近。

發債規模不足全月計畫規模的四成

需要指出的是，中國地方政府提前公佈的發債計畫與實際發行往往有出入。考慮到目前已經公佈的發債文件涵蓋了截至2月19日的發行，規模不足全月計畫規模的四成，不排除最終實際發行規模遠小於計畫。如此，則政府債供給對流動性的影響將小於預期。

「如果降準推遲到兩會之後，也不足為奇」，因為目前市場處於觀望狀態，且多數經濟數據沒有公佈，ING首席中國經濟學家宋林表示。在流動性緊張但不降準的情況下，他預計本月央行買斷式逆回購等公開市場操作將保持在相當高的水平。

渣打的劉潔也預計，中國會在一季度末同時降準和降息，因為通縮壓力仍存。