銀公︰18間銀行同意共同協商　助中小企客戶減輕資金流動性壓力

銀行公會指出，繼早前6間香港銀行公會商業銀行小組成員銀行，因應中小企業，尤其是建築業界面對資金流動壓力挑戰，帶頭在公平原則下共同協商客戶財務安排後，其他「中小企融資專責小組」的參與銀行亦全部同意加入，至今所有18間銀行，一起達至協助客戶解決財政困難的一致性目標。



銀行公會指出，在共同協商機制下，當中小企面臨突如其來的流動資金壓力時，可主動聯絡貸款銀行尋求協助。銀行在獲得客戶授權後，會與其他相關銀行聯絡，就其財務安排進行商討。銀行會按照個別客戶情況，在可行的空間下盡量彈性處理，以減輕客戶資金流動性的壓力。

銀行公會及銀行業界將繼續與工商界保持緊密聯繫，落實金管局的各項支持中小企措施，支援中小企應對各種營運挑戰及升級轉型。

參與銀行名單

中國銀行（香港）有限公司

交通銀行（香港）有限公司

東亞銀行有限公司

中信銀行（國際）有限公司

中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

花旗銀行（香港）有限公司

大新銀行有限公司

星展銀行（香港）有限公司

富邦銀行（香港）有限公司

富融銀行有限公司

恒生銀行有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

中國工商銀行（亞洲）有限公司

南洋商業銀行有限公司

華僑銀行（香港）有限公司

上海商業銀行有限公司

PAO Bank

渣打銀行（香港）有限公司