租金與出租率二選一？　標準普爾料零售物業業主為留客會傾向減租

評級機構標準普爾指出，今年香港零售物業業主將面臨一個兩難情況，是保住租金收入或是物業出租率？標普環球認為，業主會傾向留住租戶。標普環球信貸評級分析師Wilson Ling指出，目前零售商面臨競爭壓力，就算是最優質的商場業主，亦選擇減租以維持出租率，因為減租對經常性現金流帶來的損害，較失去租戶為低。



標普環球指出，零售商對租金標價敏感，因商戶並非面對一般性下行周期，香港消費者正向內地及更具效益的網上市場流失。該信貸評級機構認為，即使為市場領導者，為鞏固出租率，料今年新簽租約租金亦會下調5%至10%。不過標普環球認為其覆蓋的零售收租股業主能承受。就算續租租金再跌10%，預料亦不會影響評級。可是當出租率下跌，對EBITDA﹑債務槓桿及估值的影響更大；又表示部份缺乏資源進行宣傳及市場推動的業主而言，情況可能更嚴竣。

標普環球信貸評級分析師Edward Chan認為，大部份香港地產發展商均擁有多元化業務，長遠可抵銷個別業務模式面對的結構性風險，惟對今年經營情況不會有太大幫助，因為整個房地產市場，包括住宅﹑零售及寫字樓均處於痛苦中，發展商近乎無處可逃。