《彭博》引述消息指,馬斯克的X(前Twitter),正洽談以440億美元估值集資,金額與馬斯克在2022年收購該公司的價格相同。同時亦是馬斯克將Twitter私有化以來的第一輪已知投資。



報道指出X尚未回應查詢。

A photo illustration of the new Twitter logo on July 24, 2023 in London, England.(Getty)