宏利去年第4季新業務價值增33.7%　季度息升10%至44加仙

宏利金融（0945）公布去年第四季業績，季內APE銷售額升45%至22.48億加元，新造業務價值升33.7%至8.42億加元。季度普通股股息上調10%，調整後每股普通股股息為0.44加元。



季內公司錄得歸屬於股東淨利潤16.38億加元，按年跌1.3%；核心盈利增長7.6%至19.07億加元；每股盈利0.88加元。股東資金回報率跌1.3個百分點至14%。股東資金核心回報率增長0.1個百分點至16.5%。

去年賺近54億加元增5.5%

宏利又指出，去年全年新造業務價值升32.4%至30.77億加元，年度化保費等值（APE）銷售額升30.2%至83.85億加元。全年錄得歸屬於股東淨利潤為53.85億加元，按年增長5.5%；核心盈利升8.1%至72.26億加元；每股盈利2.84加元。

公司去年股東資金回報率為12%，按年增長0.1個百分點；股東資金核心回報率增0.5個百分點至16.4%。

回購不多於3%已發行股份

此外，公司啟動「常規發行人要約」計劃，容許回購註銷不多於3%的已發行普通股，該計劃將於今年2月下旬生效。 宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，去年保險新造業務業績創下新高，包括APE銷售額、新造業務CSM以及新造業務價值均按年增長30%以上。

亞洲業務繼續其領先勢頭，不但錄得大幅度的營收增長，而且核心盈利也增長27%。在全球財富與資產管理業務方面，年末淨流入超過130億加元，核心EBITDA利潤率增長220點子，核心盈利增長30%。去年集團的全球舉措亦帶來超過6億加元的效益。 集團首席財務官Colin Simpson稱，去年錄得70億加元的匯回資金，另向股東返還61億加元的資本，包括回購4.6%的已發行普通股。