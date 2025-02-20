東亞去年多賺近12%至46億元　第二次中期息38仙　增加111%

東亞（0023）公布截至去年底止全年業績，年內股東應佔溢利按年增加11.9%至46.08億元，第二次中期息38仙，按年增加111%，全年派息69仙。



年內淨利息收入165.29億元，按年減少2%，該行指出因受到利率下降影響，淨息差收窄5個基點，由2.14厘降至2.09厘。

東亞銀行主席李國寶。（資料圖片）

非利息收入按年增14.9%

非利息收入為44.5億元，按年增加14.9%；其中服務及佣金收入淨額按年增加6.2%至28.02億元。

該行又指出，年內金融工具減值損失54.97億元，減值貸款比率為2.72%，較2023年底提高0.03個百分點。

截至去年底東亞資本比率﹑一級資本比率及普通股權一級資本比率，分別為22.3%﹑18.7%及17.7%。

香港業務稅前利潤增9.2%

該行又表示，去年香港業務稅前溢利按年升9.2%至37.82億元，金融工具減值下降4.5%至37.71億元。

該行表示，相信內地發展商財務狀況趨於穩定，但對香港發展商而言，來自高利率的影響日益明顯，會繼續保持警惕，積極管理風險敞口。

東亞銀行去年多賺11.9%。（資料圖片）

東亞中國去年賺1.75億元

至於內地業務方面，年內撥備前經營溢利為17.89億元，按年增加2.7%，淨利息收入按年跌5.8%至38.35億元，非利息收入按年增加26%至12.4億元。金融減值損失下降6.1%至15.57億元，減值貸款比率為2.8%。東亞中國年內淨溢利增加1.19億元至1.75億元。

截至去年底，東亞整體員工數目為7,880人，較去年6月底減少212人。