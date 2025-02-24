MPF｜積金評級指截至2月19日人均回報9900元　港股基金升11.6%

港股踏入2025年後延續去年強勢，為揀選港股基金的強積金成員帶來理想回報。香港獨立的強積金研究、觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）今天（24日）指出，強勁的本地股市表現為強積金帶來了正面影響。



他指出「中港股票基金市佔率超過17%，是強積金最大的資產類別。在2024年以15.9% 的全年回報率結束了連續三年的跌勢後，積金評級股票基金（香港及中國）指數在2025年首兩個月已上升了12.45%。當本地股市做好時，強積金也隨之會做好，強積金475萬名成員中的大多數亦會受惠。」

根據「積金評級所有基金表現指數」，預計強積金在 2 月份有望實現約3.49% 的投資收益，按金額計算約為472億元，相當於475萬名強積金成員每人平均約9,900元。如果能實現這目標， 將令強積金2025年首兩個月的投資收益上升至約 679 億港元，相當於強積金成員每人平均約14,300元。自強積金推出以來有9次在1月和2月份同時錄得正回報，其中6次全年均錄得正回報，平均全年回報率約為14%。

過往9次首2個月錄正回報 6次全年有正回報

他又表示﹕「強積金歷史數據顯示，成員可以對2025年保持審慎樂觀，期待這會是好的一年。強積金過去有9次在1月和2月份同時錄得正回報，其中6次全年均錄得正回報，平均全年回報率約為14%，14%的全年回報率在強積金年度回報排行榜中排名第六。」

叢川普進一步指出﹕「如果市場是經濟的領先指標，那麼特朗普將對本地股市對其關稅威脅的強烈反應感到失望。但現實是，特朗普的好戰行為帶來了不確定性。多元化投資可以最大程度地減少不確定性。積金局提倡的預設投資策略（DIS）基金投資於廣泛的資產類別，其預設投資策略也提供自動降低風險機制，是最大程度地減少不確定性的理想選擇。因此，它仍然是積金評級向 475 萬名強積金成員投資選擇建議的首選。」