信置中期基礎溢利22.4億元按年跌23.9%　派息15仙　淨現金459億元

信和置業（0083）公布截至去年底止中期業績，股東應佔基礎溢利按年跌23.9%至 22.41億元 ，股東應佔溢利按年跌30.4%至18.2億元，中期息15仙。



信和指出年內應佔物業銷售收入為24.48億元，按年減少63.1%。租賃活動方面，應佔總租金收入17.48億元，按年1.6%。酒店業務方面，收入為7.94億元，經營溢利為2.61億元。

公司又指出，截至去年底於內地﹑香港﹑新加坡及澳洲悉尼合共擁有1,940萬平方呎土地儲備。其中510萬平方呎為發展中物業﹑投資物業及酒店土地儲備1,320萬平方呎，已完成銷售物業面積為110萬平方呎。公司表示會以選擇性的策略增添土地儲備，提升盈利潛力。

截至去年12月底，淨現金458.8億元。

91億元物業銷售財政下半年入帳

集團擁有明確的物業銷售入賬時間表，未入賬之應佔合約銷售總額約113億元，當中約91億元將在2024/25財政年度下半年預期入賬。

集團於2025年計劃推售五個新住宅項目，包括位於中環的ONE CENTRAL PLACE、油塘通風樓物業發展項目、元朗的柏瓏III、及將軍澳的日出康城第十三期物業發展項目，這些項目已取得預售樓花同意書。此外，集團預期土瓜灣榮光街╱崇安街發展項目將於2025年獲發預售樓花同意書。項目推售計劃視乎獲發預售樓花同意書的時間及市況。中期年度後，位於黃竹坑的海盈山部分單位於2025年1月推出發售。

財政穩健助把握機遇

信和置業主席黃志祥表示：「展望2025年，集團將在不斷變化的宏觀經濟環境中保持警惕和應對能力。管理層強調穩健基礎、深入了解客戶需求、堅持可持續發展及追求卓越至關重要。我們將繼續提高生產力和效率，同時審慎管理財務。集團財政穩健，加上可持續的業務增長策略，有助應對挑戰和把握機遇。」