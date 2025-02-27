港交所去年第4季多賺46%至37.8億元　第二次中期息4.9元

港交所（0388）公布截至去年12月底第4季業績，季內股東應佔溢利按年增加37.8億元，按年46%，收入及其他收益按年增加33%至60.17億元，除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）按年增加44%至46.94億元。派第二次中期息4.9元，全年派息9.26元。



港交所又指出，年內收入和其他收益及溢利均創新高。股東應佔溢利按年增加10%至130.5億元，收入及其他收益增加9%至223.74億元。EBITDA為162.81億元，按年增加10%。

港交所指出，年內股本證券產品日均成交額為1,200億元，按年增加29%，衍生權證﹑牛熊證及權證日均成交額則維持在118億元。滬股通及深股通日均成交1,501億元人民幣。LME收費交易金屬合約日均成交量為66.4萬手，按年增加18%。

陳翊庭﹕港交所續投資未來

集團行政總裁陳翊庭表示： 「香港交易所在2024年取得了許多重大戰略進展: 實施了多項優化市場微結構和上市機制的重要舉措；放眼未來，宣布啓動為期多年的平台開發計劃；進一步豐富多元化的產品生態系統；開拓新興業務；加强了與國際投資者和發行人的互動。透過這些持續進行的工作，香港作為領先國際金融中心的地位進一步鞏固，加上去年第三季開始市場氣氛回暖，帶動成交量上升，以及我們繼續保持審慎的成本管理，香港交易所2024年的全年收入及溢利再創新高。展望2025 年，地緣政治及宏觀經濟走勢可能會繼續影響全球市場。但是，經濟復甦的積極信號已經出現，中國內地推出多項刺激政策和多個國際主要市場相繼減息將為香港新股市場和二級市場注入新的活力。 今年適逢香港交易所上市25周年，作為香港資本市場的核心基礎設施，香港交易所將繼續致力於投資未來，不斷提升香港市場的吸引力和競爭力，致力於維持市場的繁榮和長期可持續發展。我們期待繼續與所有持份者攜手努力，引領市場發展，共創美好未來。」