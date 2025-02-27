科企專線便利科企上市　港交所陳翊庭︰冀手把手解決問題

港交所（0388）公佈第四季及全年業績，第四季股東應佔溢利錄得37.8億元，按年增加46%；收入及其他收益60.17億元，按年增加33%。派第二次中期息4.9元，全年派息9.26元。



集團行政總裁陳翊庭指出，對2025年的前景保持審慎樂觀，但宏觀環境仍將充滿不確定。財政司司長陳茂波昨日（26日）宣讀財政預算案時，提出為便利內地科企來港上市，港交所將籌備「科企專線」。陳翊庭表示，是為科技企業「量身定造」，設置專門的班子「手把手」在遞表之前解決疑惑，直呼若有科企對於能否上市存疑惑，「不要怕，直接找我們」。

陳翊庭表示，有關改變港股每手交易數目，會通過公開諮詢的方式詢問市場意見。(梁鵬威攝)

「科企專線」量身打造 喊話企業不要怕

昨日財政預算案最新提出，推進上市制度改革，港交所將開設「科企專線」便利上市。陳翊庭表示，自2018年開始，港交所已經創立18A、18C等多個章節便利科企，也廣泛受到投資者青睞。

今次的科企專線，是針對一些企業，看到規則不確定是否合格，考慮能不能拿到豁免，尤其是部分生物醫藥等行業，擔心上市部門的同事，看不懂科技。因此新「專線」是特別量身定做，有專門的班子，手把手幫助科企，在考慮是否來香港上市的時候，就已解決好問題，而無需擔心遞表後無法獲批准，類似「撮合的角色」，當前正在整理籌備，一旦完備將馬上公佈。陳翊庭直接「喊話」此類科企業稱「不要怕，直接找我們，我們是特別歡迎」。

交易「手數」公開諮詢拭目以待

此外，針對交易單位的討論，即考慮交易「手數」，是否由每手改為每股，她就表示，環球各個市場的慣例不同，但會加緊探討，同時會通過公開諮詢的方式詢問市場意見，市場可以「拭目以待」。

陳翊庭就表示，FINI平台縮短結算週期，本身是對市場有利的，減少打新的融資成本。(梁鵬威攝)

新股誇張千倍超購可預見 但「含金量」今非昔比

而論及FINI新制度下，新股認購超購倍數「誇張」，陳翊庭就表示，FINI平台縮短結算週期，本身是對市場有利的，減少打新的融資成本。正因為這種降低，參與行為的更改是可以預見的。

參考此前證監會的表述，她則提醒稱，如今新股超購倍數的「含金量」與以往不同，常催生千倍認購，但凍結的資金不及過往。

她續透露，IPO市場與內地連接緊密，時下正處理100多宗上市申請，當中為A股公司來港再上市的，就有20、30間。不過互聯互通中，內地投資者的港股通股息稅，就仍需待內地部門決定，無法代為回答。

港交所表示會進一步提升香港市場的活力、韌性和吸引力。(資料圖２)

對前景審慎樂觀 仍存不確定

她續提醒稱，2025年內部管理投資組合的收入將繼續受到利率有可能進一步下調的影響，而2024年底外部組合的去風險化應能降低未來香港交易所盈利的波動性。LME新交易平台的推出令攤銷成本增加，加上新的稅務規則，亦將對香港交易所2025年的盈利造成影響。

不過，其將致力於進一步提升香港市場的活力、韌性和吸引力。在接下來的幾個月，將積極落實第一階段的下調最低上落價位、發布優化香港市場結算周期的白皮書以及公布有關優化首次公開招股市場定價機制的諮詢總結。