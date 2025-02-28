渣打透過金管局新安排　向浙商中拓提供1億元人幣離岸貿易融資

渣打香港宣佈，今早已經透過金管局新推出的人民幣貿易融資流動資金安排，以在岸人民幣巿場利率加上點差的利息水平，借取為期最多6個月的人民幣流動資金，為浙商中拓集團（深圳﹕000906）旗下全資子公司鋒睿國際（香港）提供3個月貸款期、金額超過1億元人民幣的離岸人民幣貿易融資。



渣打企業及投資銀行業務香港兼大中華區主管許穗華表示：「新的人民幣貿易融資流動資金安排令銀行可以取得穩定及成本較低的人民幣流動資金，有效支持我們向企業提供人民幣貿易融資貸款，進一步增強香港離岸人民幣市場的流動性，強化香港全球離岸人民幣業務樞紐的領先地位。

「中國是全球多個國家和巿場的最大貿易夥伴。隨著更多內地企業加速『再出海』，加上目前的利率環境有利提升人民幣融資的吸引力，巿場對離岸人民幣貿易融資的需求明顯增加。自2021年起，人民幣計價資產對渣打香港整體貿易融資組合的佔比已經翻了一倍。我們期待善用金管局的新措施，為企業客戶提供更多離岸人民幣貿易融資服務，促進跨境貿易，鞏固香港作為國際金融中心的地位。」

浙商中拓總經理助理邢哲愎表示：「我們與渣打銀行的此次合作，是浙商中拓全球化拓展的重要舉措之一。透過這一創新金融工具，公司不僅獲得了長期穩定的低成本流動性支持，更體現了國際化金融機構對我們全球化戰略的深度賦能。香港作為全球最大的離岸人民幣樞紐，為公司的跨境貿易鏈條提供了高效閉環的金融服務生態。依托這一平台優勢，我們將繼續加強在‘一帶一路’沿線的大宗商品供應鏈佈局，建構高效資金管理模式，進一步提升我們的跨境資源配置能力，致力於為全球客戶提供跨週期的服務價值。」