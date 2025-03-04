外匯基金旗下迅清結算與港交所簽MOU　支持FIC產品生態系統發展

外匯基金全資附屬公司迅清結算與港交易所今日（3月4日）簽署合作備忘錄，就優化香港資本市場的交易後證券基礎設施，以及支持本港固定收益及貨幣產品生態系統的長遠發展，雙方將深化相關合作。



根據合作備忘錄，迅清結算和香港交易所將在實現跨資產類別（包括股票和固定收益）的效率優化、擴大內地債券作為抵押品的使用、提升香港作為發債中心的地位，以及發展亞洲的國際中央證券託管平台（ICSD）等領域展開探索和合作，以鞏固和提升香港作為國際金融中心、全球風險管理中心和離岸人民幣業務樞紐的地位。

助CMU轉型成ICSD

香港金融管理局（金管局）總裁及迅清結算董事會主席余偉文表示：「我們很高興與香港交易所深化香港金融市場基礎設施的合作。這合作備忘錄標誌着一個重要里程碑，以及雙方致力支持香港資本市場發展的共同承諾。這也是迅清結算成立後，加快債務工具中央結算系統（CMU）轉型成為亞洲ICSD的關鍵一步。我們相信，通過大家的共同努力，可以為市場提供更豐富、覆蓋更多資產類別的產品，推動香港金融市場的持續發展與創新。」

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示：「我們很高興與迅清結算簽訂合作備忘錄。這突顯了香港交易所在香港構建一個充滿活力、世界領先的固定收益及貨幣產品生態圈的戰略承諾。我們期待與金管局和迅清結算密切合作，推動香港固定收益市場的發展和人民幣國際化的進程，提升香港作爲國際金融中心、國際風險管理中心和離岸人民幣業務中心的地位。」