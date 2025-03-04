長和擬沽和記港口80%權益　涉及非中國資產　包括巴拿馬港口權益

長和(0001)公布，出售和記港口八成權益，主要涉及非中國資產，包括巴拿馬港口公司9成股權，料所得款項近1,500億港元。

長和表示，與美國基金巨頭貝萊德(BlackRock)牽頭的財團，達成原則性協議，涉出售集團Hutchison Port Holdings（「HPHS」）及Hutchison Port Group Holdings （「HPGHL」）全部股份。

HPHS及HPGHL合共持有集團於和記港口集團之全部80%實際權益，和記港口集團則持有在23個國家43個港口擁有、營運及發展共199個泊位之附屬公司及聯營公司之權益，連同所有和記港口之管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，以及其他涉及用於控制和營運有關港口之資產。

長和指出，出售資產不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運之港口，或任何在中國內地之港口。 與此同時，通告特別提到，長和就BlackRock-TiL 財團收購和記港口在Panama Ports Company, S.A.（「PPC」）之90%權益達成原則性協議，PPC擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾之港口。

長和表示，根據初步基本條款，按照出售資產之100%企業價值227.65億美元及假設淨債務50億美元計算，出售資產之權益價值將為177.65億美元（以100%計算）及銷售股份之權益價值（相當於其80%）將為142.12億美元（「購買價」）。購買價將參考於完成時之實際淨債務進行調整，並將扣除PPC交易代價之80%。經調整少數股東權益及和記港口集團欠予本公司之若干股東貸款還款後，預期交易將為集團帶來超過190億美元﹙約1,482億港元﹚之現金所得款項。

長和補充，最終文件會否簽訂並不確定。 交易一旦達成，須符合先決條件，惟並不確定是否能完成。

2024年8月12日，新加坡馬士基金牛座（MAERSK TAURUS）貨櫃船通過巴拿馬運河的科科利船閘（Cocolí Locks）的擴建河道。（Reuters）

長和巴拿馬港口辦公室被查

美國總統特朗普上任不久，便翻「祖宗」舊帳，批評當年卡特總統將美國人出錢興建的運河交回給巴拿馬是一個「愚蠢」的行為。特朗普又稱，運河對美國至關重要，目前卻由中國經營。

中美衝突下，長和旗下和記港口剛好經營巴拿馬五個港口中的兩個，因此成為「針對」對象，早前當地辦公室也被查，巴拿馬政府派出審計小組進駐和記港口所屬的巴拿馬港口公司展開調查。

翻查資料，早於1997年香港回歸前夕，和黃已奪取巴拿馬運河兩端港口25年經營權。到2021年，雙方又將合約延長至2047。

資料顯示，美國是巴拿馬運河最主要的用戶，佔運河貨運量的74%，其次就是中國，佔21%。