港股午後升逾500點　長和飆兩成｜持續更新

【14:20】港股午後升幅擴大至逾500點

港股午後升幅擴大至逾500點。恒指現升23501點，升559點或2.44%，而國指及科指則分別升2.77%及3.12%。大市成交額1800億元。

長和維持兩成升幅。

另外，周大福升8%，而中芯、小米及美團皆升逾半成。

【12:20】港股半日升近400點

港股半日升近400點。恒指升378點或1.65%，報23320點；國指升152點或1.83%，報8520點；科指升102點或1.85%，報5638點。大市成交額1,352億元。

長和大升21.2%，為升幅最大藍籌股，同系長實﹙1113﹚亦升4.76%。

另外，周大福﹙1929﹚半日升逾8%。

重磅科技股方面，美團升4.1%、小米升2.5%、騰訊升2.2%、阿里升0.39%。

【11:30】港股暫升逾300點

港股暫升逾300點，企穩23000點樓上。恒指現報23285點，升344點或1.5%。國指及科指分別升1.68%及1.55%。大市成交額1270億元。

長和升22%，冠藍籌。另外，周大福﹙1929﹚升8.28%，表現亦強勁。

重磅科技股方面，美團﹙3690﹚升4.4%、小米﹙1810﹚升2.7%。

【10:00】升幅擴大至逾500點

港股升幅擴大至逾500點，恒指現報23445點，升503點或2.19%：國指報8560點，升193點或2.31%；科指報5675點，升140點或2.53%。大市成交額383億元。

長和賣港口業務，勁升21%，為藍籌之冠。

小米﹙1810﹚升3.16%，長實﹙1113﹚升3.86%。

【09:22】港股高開258點

中國十四屆全國人大三次會議今日（５日）開幕，《彭博》引述所見的政府工作報告內容，指出內地今年設定的GDP增長目標，仍約為5%，符合經濟學家預期。此外，財政預算赤字率調至4%左右，為三十多年來的最高水平。

受消息帶動，港股高開258點或1.13%，報23200點，重上23000點大關。另外，國指升95點或1.14%，報8462點；科指升82點或1.49%，報5618點。

長和千億賣碼頭，開市勁升近15%。