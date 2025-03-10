高盛稱內地股市估值接近合理目標　料牛市將放緩

高盛報告指出，隨着中國股指估值逼近合理目標，預計牛市將會放緩，並且在未來幾周美國中國政策和地緣政治議程再次活躍下，獲利回吐壓力顯現。



《路透》引述高盛報告認為，中國股市迎來史上最佳的開局，MSCI中國指數年初至今上漲19%，分別跑贏發達市場和新興市場18個和14個百分點。從谷底到峰值的29%漲幅是歷史上第三大漲幅。

AI等因素刺激投資者情緒

一些因素幫助提振市場，特別是對人工智能(AI)的樂觀情緒和中國科技股的積極敍事轉變，兩會確認了親增長的政策傾向，以及到目前為止，新一屆美國政府領導下中美關係比投資者之前擔心的更為緩和。

報告稱，隨着指數估值逼近該行設定的12倍合理市盈率目標，以及多個積極的國內催化劑已經實現，高盛預計牛市將放緩，並且隨着未來幾周美國中國政策和地緣政治議程再次活躍起來，獲利回吐的壓力將會顯現。

憂美對投資中國設更多限制

高盛認為，美國和中國科技股之間的估值溢價已從年初的152%收窄至目前的71%，這表明在中國，建設性的人工智能故事已被更好地定價，盈利能力的提高和盈利升級可能是推動人工智能科技領域進一步上漲的必要條件。

報告指出，除了關稅外，美國總統特朗普兩周前簽署的備忘錄重新點燃了投資者對兩國之間雙邊外國直接投資和投資組合流動的擔憂，雖然備忘錄中沒有增加新的投資限制，但它強調政策和監管風險可能上升的領域，預計美國政府機構將在適當時候公布更多關於政策實施的細節。