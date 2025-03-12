許正宇︰第三屆裕澤香港高峰論壇3月26日舉行

財經事務及庫務局局長許正宇指出，第三屆「裕澤香江」高峰論壇將於今年3月26日舉行；又指出於本月下旬將會有多項活動舉行，認為有關活動及峰會可以匯聚全球家族辦公壬﹑投資者及企業家，共同探討財富管理及環球投資新機遇。



他指出政府將舉辦「裕澤香江」論壇的那星期定位為香港「財富與投資盛薈周」。該星期多項國際頂級峰會將在港舉行，包括3月24日拉開帷幕、由米爾肯研究院（Milken Institute）舉辦的全球投資峰會（Global Investors' Symposium），緊接迎來是滙豐全球投資峰會、彭博家族辦公室峰會。另外，由世界經濟論壇主辦，以可持續發展為主題的活動也將體現香港對綠色金融及可持續發展方面的前瞻視野。這眾多注目峰會和活動將匯聚全球家族辦公室、投資者以及企業家，共同探討財富管理和環球投資的新機遇。

香港擁有2700間單一家族辦公室

許正宇表示由投資推廣署成立的家族辦公室專責團隊，至今已踏入第3年，致力為全球家族辦公室提供多元化服務，深獲全球家族辦公室及高資產人士的認可。香港有超過2,700間單一家族辦公室，其中過半資產規模超過5,000萬美元。至今，專責團隊已協助超過160間家族辦公室在港設立或擴展業務，有信心達成由專責團隊協助引入200間家族辦公室的目標。

去年，政府已與彭博推出「香港家辦匯」的策略性合作計劃，旨在吸引環球家族辦公室在香港設立或擴展業務。自今年3月1日起，亦優化了新資本投資者入境計劃，接受申請人全資擁有的合資格私人公司，即合資格單一家族辦公室管理的家族投資控權工具的投資，務求與單一家族辦公室的稅務寬減制度產生協同效應，進一步推動本港家辦業務發展，鞏固香港作為全球領先資產及財富管理樞紐的地位。計劃自去年3月1日起開始接受申請，截至今年2月底已接獲逾910宗申請，預計可為香港帶來的投資金額逾270億元。

月初優化新資本投資者入境計劃

他表示期待3月在香港隆重舉行的多項金融及國際盛事。屆時，香港將再次展現其連繫全球、引領未來的非凡實力，彰顯國際大都會的獨特優勢。透過匯聚國際企業、人才和資金來港，香港不僅將綻放璀璨光芒，更為環球經濟開創嶄新格局，譜寫更輝煌的篇章。