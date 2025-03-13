九倉吳天海︰海運港口吞吐或不及去年　全球航運重組香港是輸家

九龍倉（0004）發佈截至去年12月底全年業績，基礎淨盈利按年減少21.5%至27.98億元，年內盈轉虧，錄得股東應佔虧損32.24億元，第二次中期息20仙。公司業績公佈後，全日收跌近半成。

海運港口吞吐量未必保持 暫時未感樂觀

期內，物流基建現代貨箱碼頭於香港的吞吐量下跌 6%至三百五十萬個標準箱。公司主席吳天海坦言，香港海運港口壓力不小，尤其是2月開始有全球性的船運公司重組，如此之下香港會是輸家。

他預計，香港今年海運港口的吞吐量，未必能保持2024年的數字，暫時未感樂觀 。雖然目前也在發展，同西方國家以外的地區貿易，但暫時沒能完全取代，希望可以陸續補充空缺。

九倉吳天海指，全球航運重組香港是輸家。﹙黃浩謙攝﹚

對內地物業投資 直接變間接

內地發物業方面，集團自2019年以來再無購入新土地，旗下活躍項目和待售存貨均有所減少。

吳天海解釋稱，公司作為綠城中國（3900）的第二大股東，當下對內地的物業投資由直接轉為間接，成果也是令人滿意的。而對於兩會的政策影響，他形容為「房地產市場的氛圍輕鬆咗」，中央支持的力度在加大，但政策同樣需要發散到各個地方，因此不可以一把尺衡量。

對於將債務轉化為人民幣，吳天海解釋稱，一方面是因為人民幣債務低息，另一邊廂，公司有不少人民幣資產，他直言，沒人可以百分之百，預測一種貨幣升定跌，如此以借貸的形式對沖，不失為穩健做法。