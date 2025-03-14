貿易戰引發避險需求　紐約期金首破3000美元大關

市場關注美國與多個國家相互加徵關稅的形勢，避險資金流入金市，現貨金價創下歷史新高，紐約期金則突破每盎斯3,000美元心理大關，為歷史上首次。紐約期金曾高見每盎斯3,003美元。



截至今日（14日）上午8時39分，紐約期金每盎司最新報2,997.8美元，升0.22%；現貨金每盎司報2,986.76美元，跌0.08%。

交易商稱，美國總統特朗普發動的加徵關稅行動，牽動其他國家實施報復性關稅，全球貿易環境變得緊張，經濟前景不明朗，令到資金流向避險產品，金價受惠。同時，市場對聯儲局減息的揣測升温，也利好金價。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

分析師籲投資者要小心

對於金價再創新高，分析師Karishma Vanjani表示，華爾街正掀起淘金熱，但投資者應該要小心。

Karishma Vanjani表示摩根大通和高盛建議繼續持有黃金，另一大行法巴銀行剛剛上調了對金價的預測，而幾個月來貝萊德一直建議購買黃金來分散投資組合。到目前為止，這些建議都是正確的。但這並非沒有風險。首先，考慮到自2022年9月以來一直處於牛市，黃金可以說是被高估了。這增加了一種可能性，即黃金價格已在很大程度上反映了這一時期的潛力，因此很容易出現回調。這些收益可能會吸引早期投資者賣出以鎖定利潤。其次，在美國政府改革聯邦政府的努力被證明是成功的情況下，黃金也可能舉步維艱。再者，經濟增長與黃金呈負相關。當經濟繁榮時，投資者傾向於青睞股票等風險較高的資產，而不是失去吸引力的黃金。