貿易戰引發避險需求　紐約期金首破3000美元大關

市場關注美國與多個國家相互加徵關稅的形勢,避險資金流入金市,現貨金價創下歷史新高,紐約期金則突破每盎斯3,000美元心理大關,為歷史上首次。紐約期金曾高見每盎斯3,003美元。



截至今日(14日)上午8時39分,紐約期金每盎司最新報2,997.8美元,升0.22%;現貨金每盎司報2,986.76美元,跌0.08%。

交易商稱,美國總統特朗普發動的加徵關稅行動,牽動其他國家實施報復性關稅,全球貿易環境變得緊張,經濟前景不明朗,令到資金流向避險產品,金價受惠。同時,市場對聯儲局減息的揣測升温,也利好金價。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo