花旗稱美投資者對中國故事感興趣為3年最高　長倉基金看法較正面

中港股市自踏入2025年後表現突出，遠勝同期美股表現。花旗於最新報告更指出，美國投資者對中國故事感積興趣程度為3年以來最高，同時長倉基金對中國的看法較對沖基金正面。



花旗的中國經濟師及股票策略師上周到美國進行聯合路演。花旗指出今次會面的投資者大部份為全球基金。大部份環球投資

者﹑特別是非中國投資者對美股仍持有樂觀態度。預料受惠加徵入口關稅，以及減稅措施帶動美股在下半年反彈，同時地緣政治仍為是投資者對中資股的主要憂慮。

僅2成美國投資者予「增持」或「中性」評級

花旗指出在今次路演中，只有20%美國投資者予中資股「增持」或「中性」評級，反映出有增加持倉潛力。該行指出有中國投資者及部份價值型基金較多持有中資股，美國投資者對中資股持股比例普遍低於亞洲投資者。據該行對部份亞洲對沖基金經理的盡職調查，投資策略是傾向投資更多香港及中國股票，而非像2021至2023年將絕大部份投放在美股科技七雄上。

花旗又表示投資者最關3個問題，分別是美國加徵關稅對中國經濟的影響﹑近日港股反彈主要由科技股帶動，未來會可延伸至其他行業，哪些政府措施可能會提前公布，以刺激內地經濟增長。

重申看好中國市場

花旗重申看好中國市場，建議「增持」互聯網﹑科技﹑交通（與旅遊相關）及部份消費子行業。