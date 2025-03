美富豪Marc Lasry稱特朗普政策存不確定性　股票回報非常不明朗

曾與美國總統特朗普合作的Avenue Capital Group聯合創始人、億萬富豪Marc Lasry表示,特朗普的政策存不確定性,尤其是關稅政策,阻礙了想在市場物色機會的投資者。



Marc Lasry在紐約大學的信貸機會研討會上表示,「當市場不知道該做什麼的時候,那就是個問題了。」他又認為,「在這樣的情況下,一個經濟體是無法倖免的,這樣只會導致一切都放緩,可能令經濟陷入衰退。」

Marc Lasry表示,目前尚不清楚美國是否正在走向衰退,又他指出經濟很強勁。可是股票回報變得非常不明朗,經濟方向的不確定性最終將推動更多投資者進入信用市場。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)