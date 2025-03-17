美富豪Marc Lasry稱特朗普政策存不確定性　股票回報非常不明朗

曾與美國總統特朗普合作的Avenue Capital Group聯合創始人、億萬富豪Marc Lasry表示，特朗普的政策存不確定性，尤其是關稅政策，阻礙了想在市場物色機會的投資者。



Marc Lasry在紐約大學的信貸機會研討會上表示，「當市場不知道該做什麼的時候，那就是個問題了。」他又認為，「在這樣的情況下，一個經濟體是無法倖免的，這樣只會導致一切都放緩，可能令經濟陷入衰退。」

Marc Lasry表示，目前尚不清楚美國是否正在走向衰退，又他指出經濟很強勁。可是股票回報變得非常不明朗，經濟方向的不確定性最終將推動更多投資者進入信用市場。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

利用市場錯入買優質企業債

他又透露利用這種錯位，買入那些因不確定性而遭到拋售、但其實可能保持強勢的行業公司的債券。「我仍然寧願購買福特的債券，因為我不擔心福特會破產。」

他亦指出特朗普喜歡混亂，愈混亂愈好。被問到特朗普吸引了民粹主義選民，他是否不關心資產價格時，Marc Lasry認為，大眾投票支持特朗普，是因為他們想要改變。「我們對於改變是喜歡還是不喜歡，兩年後就會知道。」