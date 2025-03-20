證監據報擬限新股孖展最高九成　「貨底」作抵押品　可抵部份按金

港股新股市場近日熱爆，屢現孖展超購逾千倍的個案，也出現不少「亂象」，包括在港交所（0388）新股結算平台FINI機制下，有券商向客戶提供高達100倍以至200倍孖展。

據《明報》引述消息指，證監會正就新股孖展安排諮詢業界意見，包括回復以往一般收取10%按金做法。另外，證監會亦考慮予券商彈性，倘客戶有股票持倉「貨底」作抵押品，按金可作部分抵消。

報道又指，證監會或於短期內，刊發相關通函，為業界提供清晰指引。

證監會發言人回覆查詢時稱，不會對市場傳言發表評論，但補充，已完成對8家券商展開主題審查，同時亦評估券商有否遵守該會2023年11月FINI推出時發出的通函中，所列審慎風險管理標準，評估結果及進一步監管指引將短期內向業界公布。

蜜雪集團（2097）在部分券商提供逾100倍槓桿推波助瀾下，認購反應異常熱烈，獲1.82萬億元孖展認購。﹙資料圖片﹚

近期，新股公開認購倍數的大幅飆升，主要因港交所新股結算平台FINI新制度改變新股市場玩法，FINI預設資金壓縮機制，只須預繳公開招股中可獲配發最高股數的金額（POmax），一般為公開發售部份的5倍，而非全數資金。因此，新制度下發行人分派股份後才向中介收取認購資金，變相最終要「真金白銀」埋單的金額肯定比孖展數少，從而導致個別券商提供「免銀行融資利息」孖展，認購槓桿最高升至200倍。

日前「蜜雪冰城」母企蜜雪集團（2097）在部分券商提供逾100倍槓桿推波助瀾下，認購反應異常熱烈，獲1.82萬億元孖展認購，超購5,257倍，超螞蟻集團成「凍資王」。《香港01》早前獨家報道，證監會對蜜雪集團超購現象密切關注，有券商界人士證實，收到證監會的查詢，並認為證監會對FINI新制度引起的問題「好想做啲嘢」，但同時又不想影響市場抽新股的氣氛。