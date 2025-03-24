土耳其禁止沽空股市1個月　至4月25日　另放寬回購及孖展交易要求

撰文：格隆匯
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土耳其股市近期處於弱勢，當地市場監管部門禁止沽空至4月25日收盤。

當地同時宣布放寬股票回購制度，以及放寬關於保證金交易的要求。