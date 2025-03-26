日清食品去年系賺39%至2億元　末期連特息派15.82仙

日清食品（1475）公布截至去年底止全年業績，擁有人應佔溢利為2.01億元，按年減少39.1%。末期息9.63仙，以及派發特別息6.19仙，合共派息15.82仙。



年內收入38.11億元，按年跌5.5%，毛利按年增加0.7%至13.12億元，毛利率為34.4%，按年增加0.4個百分點。

日清食品去年少賺39%。（資料圖片）

展望未來，公司將積極擴展高端產品系列，以迎合消費者喜好，擁抱改變，實現業務增長。同時，公司將繼續使業務組合多元化，並豐富產品線，配合消費者健康意識日漸提升，擴大收入基礎。憑藉其於香港及中國內地的堅實基礎及強大市場地位，公司繼續拓展台灣、韓國及澳洲市場，擴大地域覆蓋將拓寬收入基礎並帶來額外銷售。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示：「於2024年，我們目睹全球經濟、地緣政治、國際貿易、商業環境及消費者行為的重大轉變。該等轉變同時帶來機遇與不確定性。在這種變化下集團核心即食麵業務仍帶動了集團下半年業績錄得顯著增長。此外，我們仍致力於持續產品升級和成本優化，提升營運效率。我們對本地及海外市場的長期業務發展持審慎樂觀態度。憑藉我們穩固的根基、多元化的產品組合及高端化策略，未來幾年我們將致力追求收入及收益持續增長，並利用不斷提升的品牌認受性，在不同地區開拓更多業務領域。」