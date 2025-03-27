嘉華按年少賺58%至3.3億元　末期息5仙　呂耀東出任主席

嘉華國際（0173）去年權益持有者應佔溢利為3.35億元，按年跌58.2%，核心盈利為3.61億元，末期股息每股5仙。全年股息為每股9仙。



年內嘉華營業額為71.87億元，而包括合營企業及聯營公司後，集團應佔營業總額為84.26億元。公司權益持有者應佔全面虧損總額為18.76億元，其中主要已計入來自非短期投資即銀河娛樂（0027）約3.71%的權益的公平值變動，及年末換算集團以人民幣計值資產淨值之匯兑差額。

公司負債比率由2023年年底的17%，減至去年底的12%。

截至去年底未確認應佔銷售117億元

集團於2024年已簽約之應佔銷售（即集團已簽約之銷售及來自合營企業及聯營公司之應佔已簽約銷售）為69億元，主要來自香港維港滙及啟德海灣、上海嘉俊庭及廣州嘉雲匯。於2024年12月31日，集團已簽約但未確認之應佔銷售為117億元，預計於2025年起入賬。

集團憑藉其財務資源，將繼續審慎有序地於香港、珠三角及長三角地區尋求機遇，並適時補充土地儲備。

此外於公司宣布呂耀東獲委任為董事會主席、公司提名委員會主席及公司薪酬委員會成員；及鄧呂慧瑜獲委任為聯席董事總經理。