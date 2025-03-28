工行去年多賺0.5%至3658億元人民幣　末期息每10股派1.646元人幣

工行（1398）公布截至去年底全年業績，淨屬股東淨利潤為3,658.63億元（人民幣‧下同），按年增加0.5%，每10股派末期息1.646元，全年股息每10股派3.08元。



年內工行淨利息收入為6,374.05億元，按年跌2.7%。該行指出受到貸款市場報價利率下調﹑存量房貸利率調整﹑存款期限結構轉變等因素，淨利息差及淨利息收益率分別按年收窄18個基點及19個基點至1.23厘及1.24厘。

淨息差收窄18個基點

該行又表示年內錄得非利息收入為1,487.21億元，按年跌1.8%。其中手續費及佣用淨收入為1,093.7億元，跌幅為8.3%；其他非利息收益為393.24億元，按年增加22.6%。

年內工行錄得計提信用減值損失1,257.39億元，按年跌15.5%。其中貸款減值損失1,224.79億元，跌14.6%，其他資產減值損失9.24億元，跌54%。

不良貸款率跌2個基點

資產質素方面，截至去年底，工行不良貸款率為1.34%，按年下跌2個基點，不良貸款為3,794.58億元。貸款減值準備餘額為8,154.97億元，撥備覆蓋率增加0.94個百分點至214.81%，貸款撥備率為2.87%，按年跌0.03個百分點。

截至去年底，工行核心一級資本充足率為14.1%﹑一級資本充足率為15.36%，資本充足率為19.39%。