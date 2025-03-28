建行料今年淨息差續承壓　惟下行幅度收窄　仍維持穩定派息

建設銀行（0939）公佈2024年度業績，期內淨利潤3,355.8億元人民幣（下同），按年增0.9%。不良貸款率為1.34%，按年下降0.03個百分點。



該行派發末期息每股0.206元，全年現金股息為每股0.403元（含稅），業績會指出，2024年的分紅派息，已在春節前全部完成，未來仍將保持穩定的現金派息策略。

料淨息差續承壓 惟下行幅度收窄

2024年建行淨息差收益率錄得1.51厘，按年收窄19個基點。首席財務官生柳榮指出，去年除卻保證資產負債表穩健，同時也在優化結構上下力氣、做文章。存款利率的下調，對沖了LPR以及存量房利率下調的影響。

展望今年，料仍然承壓，有一定的下行壓力，但相信下降幅度會小於去年，有信心在2025年仍然可以保持可比同業的領先優勢。

該行行長張毅續指，個人貸款和普惠金融貸款收益率，可比同業的較優水平，是保持了淨息差穩定的壓艙石。

建設銀行（0939）公佈2024年度業績，期內淨利潤3,355.8億元人民幣，按年增0.9%。(鄭文玥攝)

非息收入增長8% 存款增幅符合貨幣供應趨勢

建行期內淨利息收入，按年跌4.4%至5,898.8億元；非利息淨收入，則按年升8%，至1,386.9億元，佔總收入比重約19%。

面對存款的壓力，首席財務官生柳榮表示，2024年底，定期和活期存款的增長幅度，分別為5.4%和1.3%，大致和去年的M2和M1的增長趨勢吻合，去年M2增長7.3%，M1增長1.2 %，把握得還是不錯。

就定期和活期的佔比而言，境內活期存款的日均佔比42%，領先同業。去年年底活期存款佔比，較去年上半年提升了0.07個百分點；而定期存款重點管控3年期以上的存款，去年底3年期以上的存款，佔據全部定期存款比重28.8%，相比2023年下降了4個百分點。

建行料淨息差仍然承壓，有一定的下行壓力，但相信下降幅度會小於去年，有信心在2025年仍然可以保持可比同業的領先優勢。(資料圖片)

基於Deepseek 部署推理類金融大模型

此外，該行續指，目前已形成基於DeepSeek-R1的推理類金融大模型，並在生產環境完成私有化部署，賦能全集團的應用場景。該行指，已利用高質量的金融數據，對開源大模型預訓練。

建行續披露，GPU等新型算力已佔算力總規模的23.39%，充分支撐了金融大模型的訓練和應用需求。