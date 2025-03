環球貿易戰升溫,拖累股市反覆下挫,其中日本股市今日(31日)挫逾1,400點,並觸發投資者避險情緒,將資金泊入黃金,現貨金首次升穿3,100美元。



截至上午10時34分,紐約期金每盎司報3,139美元,升25美元或0.8%,現貨金最新報3,104.06美元,升18.94美元,升0.62%。紐約期銀每盎司最新報35.01美元,升0.55%。

匯市方面,歐元兌美元升0.14%,報1.0843;美元兌日圓最新報148.84,跌0.67%;英鎊兌美元最新報1.2967,升0.21%。美匯指數最新報103.77,跌0.26%。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo