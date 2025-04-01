3月財新中國製造業PMI升至51.2　創4個月新高　連續6個月處擴張區

財新傳媒與S&P Global發布3月份中國製造業採購經理指數，從2月的50.8上升至51.2，好過市場預期的50.6，上年同月為51.1。PMI升至51.2，為去年11月後最高，及連續6個月高於50，顯示製造業景氣改善。



3月份，中國製造業經濟加速擴張，新訂單持續增長，支撐產出加速擴張。新出口訂單創近一年最快增速。用工量也輕微上升。價格方面，平均投入成本在6個月來首次出現回落，製造商持續降低產品銷售價格。據反映，市場競爭加劇，對今年第一季度末的銷售價格造成下行壓力。

業界對未來一年的生產前景也表示樂觀。不過，3月份企業樂觀度進一步跌破長期均值。部分企業表示，全球貿易壁壘增加，不確定性隨之上升。

財新傳媒與S&P Global發布3月份中國製造業採購經理指數為51.2，高於市場預期。（路透社）

製造業就業指數年半以來處於擴張區

財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業就業微改善，製造業就業指數自2023年9月起首度落於擴張區間。市場持續回暖對企業就業略有拉動，但幅度較為微弱。製造業出廠價格連續第四個月位於收縮區間，不過消費品銷售價格按月上漲。

王喆表示，整體而言，3月，製造業供需持續擴張，出口延續增勢，就業略有增加，企業增加購買以補充原料庫存，物流出現小幅延遲。價格方面則依舊承壓。今年前兩個月，各項主要宏觀經濟指標符合或略高於市場預期，經濟運行起步平穩，發展態勢呈現回升向好跡象。不過當前就業市場依然較為低迷，通貨緊縮壓力客觀存在，歸根究底在於國內有效需求不足，市場主體樂觀預期不強。