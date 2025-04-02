彭博︰中國開始推介首隻綠色主權債券　規模不逾60億人幣

中國開始推介首支綠色主權債券，計畫在倫敦發行，規模不超過60億元人民幣（8.26億美元）。

彭博引述知情人士透露，中國財政部將3年期和5年期離岸人民幣債券的初步價格指引設在2.3%和2.35%。該人士補充道，債券最早可能於今天定價。

中國近期與英國努力建立更緊密的雙邊金融關係，選擇在倫敦發行首支綠色主權債券。中國政府早前在倫敦舉行了投資者會議，並著眼於開發歐洲市場這一全球最大的可持續債券買家。

「即使開會這一機會，也是前所未有的，」BNP Paribas Asset Management駐新加坡的亞太區可持續發展固定收益主管歐陽萱勝表示。他說道，投資者很少有機會與中國財政部接觸「談論其計畫、經濟狀況和脫碳戰略」。

這一債券發行計畫今年1月首次公開，當時英國財政大臣訪問北京，兩國承諾加強金融合作，並促進資本市場夥伴關係。中國還加大了在海外市場的債券發行力度，其中包括11月在沙烏地發行20億美元債券，9月份在巴黎發行20億歐元債券。

雖然全球綠色債券發行規模2024年最後三個季度放緩，彭博行業研究匯總數據顯示，中國實體是今年目前最大的綠色債券發行人。