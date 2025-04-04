關稅戰丨中國提反制美國措施　中概股急瀉　阿里巴巴盤前挫近一成

美國向各國收「對等關稅」，觸發貿易戰深化之擔憂，以至全球經濟下行風險急升，拖累環球資本市場續震盪。

【20:33】中概股盤前急瀉

中國提反制美國措施，美股大瀉之餘，中概股盤前亦急挫。其中，阿里巴巴瀉9.2%、拼多多瀉9.2%、B站瀉9.4%、富途瀉7.79%、理想瀉5.6%。

【20:10】杜邦跌幅擴大至近一成

杜邦﹙DuPont﹚股價直線下挫，跌幅擴大至近一成。中國市場監管總局表示，因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，依法對杜邦中國集團有限公司開展立案調查。

【19:58】道指期貨暴瀉逾1000點

道指期貨跌勢加深，現瀉1076點或2.65%，而標指期貨瀉2.64%、納指期貨瀉2.91%。

【19:45】道指期貨暴瀉逾1400點

道指期貨跌勢加深，現瀉逾1400點或3.3%，而標指期貨瀉3.5%、納指期貨瀉4%。

【19:30】道指期貨暴瀉逾千點

美股續瀉，三大指數期貨急插水，道指期貨現瀉2.46%或1001點、而納指期貨及標指期貨分別挫2.98%及2.61%。

另外，泛歐斯托克600指數現挫5.1%，至496點。

至於油價，布蘭特原油日內大瀉逾7%，跌破65美元，而WTI原油日內大跌8%。

中國對美國進口商品加徵34%關稅

今天（4月4日），中國國務院關稅稅則委員會、商務部、海關總署接連發佈多項對美反制措施。4月10日12時01分起，國務院關稅稅則委員會對原產於美國的進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

另外，商務部決定將斯凱迪奧公司等11家實體列入不可靠實體清單，將高點航空技術公司等16家美國實體列入出口管制管控名單。

同時，商務部會同海關總署決定對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。

中國已就美國宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴徵收「對等關稅」，在世貿組織爭端解決機制起訴。