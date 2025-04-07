關稅戰｜恐慌情緒續發酵　新加坡交易恒生指數期貨瀉1500點

美國「對等關稅」引發反制措施加劇市場擔憂，美股上周四及上周五連續二天暴跌，道指、標指、納指累跌9.3%、10.5%和11.4%，失去約6.4萬億美元市值，是歷史最多的兩日跌市。



【08:45】日股早段瀉近3000點

貿易戰明顯升溫，震散環球股市。其中日本股市早段瀉2,897點。

至於在新加坡交易的恒生指數期貨瀉1,519，報21036點。

【08:25】日股挫近3000點

日股逼近30000點關口邊，日經225現挫8.79%或2970點，報30810點。

【08:17】日股挫2700點

日股跌勢加深，現挫2710點或8.02%，報31070點。

韓國KOSPI指數挫近半成，澳洲普通股指數現挫6%。

【08:06】日股挫逾1700點

然而市場恐慌情緒未止，亞洲開市時段，日股開市，日經225指數現報32075點，挫1704點或5.05%。韓國綜合指數則挫近5%。

另外，美股期貨周一再暴瀉，道指期貨開市曾瀉1822點或4.7%，低見36708點，而標指期貨及納指期貨則曾瀉逾5%。

金市方面，現貨金跌逾1%，跌破3000美元/盎司。