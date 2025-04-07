關稅戰｜花旗料中國反制措施　對內地通脹影響有限

花旗集團首席中國經濟學家余向榮稱，該行認為中國的報復性關稅對整體通脹的影響有限。鑑於食品在中國CPI籃子中的權重約為30%，一些農產品（如大豆）的價格可能會有所上漲。然而，全球關稅爭端不利於能源和大宗商品價格。這些因素可能會相互抵消，因此對通脹的影響有限。



該行指出儘管美國是大豆等農產品和油氣等能源產品的重要供應國，但中國一直在提高國內生產能力，也可能向其他供應商尋求多元化。同時亦特別指出，中國目前從美國的採購，實際上也可能是實現第一階段協議的努力的一部分。

至於集成電路、半導體製造設備、飛機等高端製造業產品，花旗指出，與美國的出口管制相比，中國的進口關稅可能根本不足為慮，Nvidia（英偉達）的H20晶片料很快被禁售中國。

尚未清楚人民幣匯率如何調整

報告指出，中國對美國對等關稅的對等反制，要比此前兩輪反制更具實質性、速度也更快，目前尚不明確的是人民幣匯率將如何調整。

面對美國對等關稅風暴，中國一改此前克制應對姿態，於清明節假期首日禮尚往來地對全範圍美國產品加徵34%關稅，並推出對部分稀土出口管制等一系列組合拳。

銀河國際﹕第二季全面「降準降息」

中國銀河國際初步測算，美國合計加徵超過50%的關稅，對中國GDP的影響約為1至1.5個百分點，內地已對擴大內需做了前瞻準備，但鑑於美國加徵幅度超預期，認為4月政治局會議加碼內需的機會率進一步提高，預期涉及工具金額或達1.5萬億至2萬億元人民幣；另外，預期或於第二季全面「降準降息」。

銀河指出，目前已宣布尚未完全落地的逆周期政策包括育兒補貼、加力實施城中村改造等，未來的儲備工具還包括「兩新」、「兩重」擴圍擴容、服務消費補貼、加大商品房收儲力度等。另預期內地貨幣政策寬鬆持續，針對美國新一輪加徵關稅，中國人民銀行也有可能創設穩外貿的結構性貨幣政策工具予以支持。

內地股市方面，銀河指出，短期看特朗普對華加徵關稅或對上市公司基本面預期產生一定擾動。出口依賴度較高的行業可能受到更大衝擊。市場不確定性和避險情緒階段性上升，資金或轉向防禦性板塊和內需主題。中長期看，A股市場走勢仍取決於基本面修復態勢。當前內地經濟延續邊際改善，政策有望持續加碼。隨着市場逐步消化關稅政策，加上內地經濟自身韌性持續顯現，A股有望在長期中實現穩定健康發展。

地產及公用股受關稅影響較低

至於港股方面，去年港股中可選消費、醫療保健、材料、資訊技術、日常消費等行業海外收入佔比相對較高，從而受美國加徵關稅影響相對較大；能源、工業、通訊服務、房地產、公用事業等行業，海外收入佔比相對較低，從而受關稅影響預計相對較小。

花旗分析師發布報告稱，中國對美國報復性關稅的成本或可控，對通脹的影響也可能是溫和的。全國人大期間規劃的政策料將加快落實，降準應該很快會出台，財政政策落地步伐可能會加快。

報告指出，中國加碼政策支持以抵消關稅衝擊的確定性可能更高，現在關鍵問題是時機和規模，重點在於擴大內需，最早可從4月政治局會議中看到訊號。

展望未來，該行認為，以牙還牙情境下，美國還可能在對中國最惠國待遇、港口停靠費等方面下手，但在禁止性關稅之外的任何措施，都不會帶來實質性增量衝擊。只不過對等報復不利於雙方談判，或潛在的第二階段協議。